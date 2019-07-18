https://static.news.ru/photo/f6044d82-a97d-11e9-aa49-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер партии «Европейская солидарность» — экс-президент Украины Пётр Порошенко — может лишиться права участвовать в выборах в Верховную раду по решению суда, сообщил представитель пресс-службы политического движения.

Во фракции считают передачу дела Окружному административному суду Киева «элементом давления», передаёт официальный сайт ЕС.

Избежав незаконным способом оценки и аттестации, этот орган (суд. — Ред.) превратился в конвейер, который штампует одно одиозное решение за другим, — уверены в партии.

17 июля 2019 года стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло ряд производств в отношении Порошенко и других высокопоставленных членов его команды. Всего, по словам директора ведомства Романа Трубы, расследуется 11 уголовных дел по заявлениям граждан.

Ранее News.ru писал, что нахождение у власти генпрокурора Незалежной Юрия Луценко является главным препятствием для начала арестов окружения Порошенко. С таким мнением выступил бывший советник экс-главы государства Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.