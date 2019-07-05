https://static.news.ru/photo/500d9db4-9f61-11e9-aa7e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nataliia Ozirska/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на встрече с избирателями нецензурно обозвал одного из присутствующих мужчин. Причиной стал красный шарик, который молодой человек держал в руках, — символ политического оппонента экс-лидера страны Анатолия Шария.

Порошенко заявил, что его команда причастна к отмене регистрации партии своего противника на выборах. Отрывки из видеозаписи Шарий опубликовал на своём YouTube-канале.

Вчера наша команда отменила регистрацию Шария, кремлёвского ублюдка, который нанимает за 30 сребреников таких молодых людей, — прокричал Порошенко со сцены.

Позже он охарактеризовал присутствующего сторонника блогера при помощи матерных слов.

Ранее News.ru писал, что члены партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко сомневаются в возможности коалиционного союза с политическим движением «Слуга народа» нового главы государства Владимира Зеленского. Такую позицию озвучил спикер Верховной рады Андрей Парубий. По его словам, у оппонентов «очень разные взгляды».