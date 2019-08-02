https://static.news.ru/photo/043a3e3a-b508-11e9-b2f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Руководство шведского Эскильстуна впервые в стране одобрило новый способ борьбы с попрошайками: теперь для «пассивного сбора денег» в некоторых районах города необходимо получить разрешение силовиков.

Стоимость документа составляет 250 крон (€25). Заявитель должен жить в королевстве на законных основаниях и иметь номер социального страхования. Требования вступили в силу 1 августа 2019 года, говорится на сайте муниципалитета .

Мы бюрократизируем процесс, чтобы максимально его усложнить, — цитирует представителя городской администрации издание Eskilstuna-Kuriren .

Попрошайничество не запрещается в Швеции на государственном уровне. Решение проблемы передаётся на усмотрение местных администраций. Власти нескольких городов, которые ранее пресекли подобную деятельность, подверглись критике в ущемлении прав людей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Ранее News.ru сообщал, что неподалёку от Киевского вокзала в Москве журналисты обнаружили бомжеватого вида женщину, которая в течение дня проводит время на одной из остановок общественного транспорта. При более подробном общении выяснилось, что она является гражданкой Швеции и зовут её Мия Йохансон.