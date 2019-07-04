https://static.news.ru/photo/75e3e618-9ec3-11e9-98d3-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.de/Global Look Press

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала город Торонто столицей Канады в официальном сообщении о поездке своего начальника. Столица канадской провинции Онтарио была перепутана со столицей государства Оттавой в новости, рассказывавшей об участии главы государства в Международной конференции по поддержке украинских реформ.

Ошибка была исправлена после того, как стала в Сети предметом насмешек, сообщает Strana.ua .

В частности, вице-спикер Рады Ирина Геращенко отметила, что подобные вещи проходят на уроках географии в пятом классе школы. При этом ошиблась сама, назвав Гаагу столицей Нидерландов. Геращенко пришлось исправлять неточность и признать свою неправоту. На этот раз про школьный курс она упоминать не стала.

В администрации президента Украины Владимира Зеленского написали, что он отправился в Торонто - столицу Канады. pic.twitter.com/J44ECTRQRx — Александр Яневский (@yanevskyy) 4 июля 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что Генеральная прокуратура Украины направила Зеленскому запрос по поводу заявлений его пресс-секретаря Юлии Мендель. Во время допроса она отказалась отвечать на вопросы и указать источник информации об обстрелах мирного населения Донбасса со стороны украинских силовиков. В запросе прокуроры попросили указать источник, на который ссылалась Мендель, говоря от лица президента.