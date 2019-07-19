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В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на Банковой улице, в будущем мог бы разместиться комфортабельный отель. Об этом рассказал первый помощник главы государства Сергей Шефир.

Он напомнил о стремлении команды Владимира Зеленского перенести офис президента их центра украинской столицы. Новое здание, по его словам, должно быть «современным, открытым и прозрачным». Правда, переезд случится лишь в том случае, если удастся найти финансирвоание.

Моя мечта — создать там пятизвездочный отель, который будет приносить огромную прибыль. Но можно и музей сделать — такой украинский Лувр, — рассказал Шефир в интервью изданию « Левый берег ».

О возможном переезде своей администрации победивший на президентских выборах Владимир Зеленский заявил в апреле. Он также анонсировал сокращение штата. В мае новый глава государства распорядился открыть доступ к зданию на Банковой для всех желающих.

Как напоминает RNS , в июне украинский лидер издал указ о реорганизации. Тогда было объявлено, что офис переедет в Украинский дом на Европейской площади — это национальный центр делового и культурного сотрудничества. Власти пообещали не привлекать на переезд средства из госбюджета.

Дом, в котором пока что располагается администрация президента, является памятником архитектуры. Он был построен в 1936–1939 годах для штаба Киевского особого военного округа по проекту харьковского архитектора Сергея Григорьева. Здание считается одним из лучших его творений. Сначала, как писал News.ru, звучали предложения открыть там музей государственности, однако в итоге команда Зеленского решила передать его Национальному художественному музею.