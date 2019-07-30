Финские стражи порядка впервые оштрафовали пользователей проката самокатов. Причиной оформления четырёх протоколов стали опасные манёвры на оживлённом тротуаре, рассказал командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн.
Каждый нарушитель теперь обязан заплатить по €40. Инциденты произошли в городе Эспоо.
Предполагаю, что это первые штрафы в городе, выписанные пользователям самокатов, — написал представитель ведомства на своей официальной странице в социальной сети Twitter.