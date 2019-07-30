Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Финские стражи порядка впервые оштрафовали пользователей проката самокатов. Причиной оформления четырёх протоколов стали опасные манёвры на оживлённом тротуаре, рассказал командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн.

Каждый нарушитель теперь обязан заплатить по €40. Инциденты произошли в городе Эспоо.

Предполагаю, что это первые штрафы в городе, выписанные пользователям самокатов, — написал представитель ведомства на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Финские медики констатировали, что с появлением городских служб проката самокатов участились случаи травматизма на улицах Эспоо.

Ранее News.ru сообщал, что защитник хоккейного клуба «Баффало Сэйбрз», выступающего в Национальной хоккейной лиге, Расмус Ристолайнен расстанется с крупной суммой денег.

В мае в городе Турку спортсмен управлял автомобилем Mercedes-Benz G 500 со скоростью 81 км/ч на участке дороги, где разрешённая скорость составляет 40 км/ч.

В Финляндии существует дифференцированный подход к штрафам, который напрямую зависит от заработка обвиняемого. Таким образом, размер штрафа хоккеиста составил €120 тыс.

 

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