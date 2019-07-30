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Бывшему гендиректору Audi Руперту Штадлеру предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с так называемым дизельгейтом — скандалом, когда автопроизводители продавали машины, бортовые компьютеры которых занижали показатели вредности выхлопов при тестировании. Обвинителем выступает прокуратура города Мюнхена.

По версии следствия, глава концерна знал о фальсификациях как минимум с сентября 2015 года, когда в США разразился скандал вокруг Volkswagen, в структуру которого входит и Audi. Однако несмотря на...