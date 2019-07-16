Дирекция польского музея «Аушвиц» в городе Освенцим запретила использование беспилотников в небе над бывшим немецким концлагерем.
В организации считают, что такие меры позволят защитить посетителей и их личное пространство, сообщается на её
Директор комплекса Петр Цивиньский заявил, что раньше в небо над музеем могли подняться несколько дронов сразу. По его мнению, это может угрожать безопасности, а также мешать экскурсоводам.
Уже несколько лет назад мы начали вводить некоторые ограничения по использованию этой технологии <...> До сих пор, однако, у нас не было юридических инструментов <...>. В настоящее время всё это изменилось, и — наверное, как первый музей в мире — у нас есть возможность контроля того, что происходит над нашими головами, — отметил он.
Ранее News.ru писал, что японские полицейские задержали приезжего из России. Мужчина пытался запустить маленький беспилотник с крыши здания. Отмечается, что россиянин проник в дом незаконно. Стражам порядка он пояснил, что его привлёк красивый вид, открывающийся с верхнего этажа.