https://static.news.ru/photo/a2e29560-a7d8-11e9-bb29-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Damian Klamka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дирекция польского музея «Аушвиц» в городе Освенцим запретила использование беспилотников в небе над бывшим немецким концлагерем.

В организации считают, что такие меры позволят защитить посетителей и их личное пространство, сообщается на её сайте .

Директор комплекса Петр Цивиньский заявил, что раньше в небо над музеем могли подняться несколько дронов сразу. По его мнению, это может угрожать безопасности, а также мешать экскурсоводам.

Уже несколько лет назад мы начали вводить некоторые ограничения по использованию этой технологии <...> До сих пор, однако, у нас не было юридических инструментов <...>. В настоящее время всё это изменилось, и — наверное, как первый музей в мире — у нас есть возможность контроля того, что происходит над нашими головами, — отметил он.

Ранее News.ru писал, что японские полицейские задержали приезжего из России. Мужчина пытался запустить маленький беспилотник с крыши здания. Отмечается, что россиянин проник в дом незаконно. Стражам порядка он пояснил, что его привлёк красивый вид, открывающийся с верхнего этажа.