https://static.news.ru/photo/ce1a5cb8-aadf-11e9-a566-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Анастасія Приходько/facebook.com

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько подверглась нападению во время творческого вечера в Виннице. Полуголый мужчина выбежал на сцену и повалил её на пол.

После этого нападавшего задержала охрана Приходько. Она направилась в полицию, чтобы написать заявление.

Кроме того, по словам девушки, во время её выступления несколько раз выключали свет. Ей пришлось петь со зрителями без музыки.

Ранее News.ru писал, что Приходько зарегистрирована кандидатом в одномандатном избирательном округе № 11 в Виннице. Она баллотируется в Верховную раду от партии «Батькивщина».