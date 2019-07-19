Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько подверглась нападению во время творческого вечера в Виннице. Полуголый мужчина выбежал на сцену и повалил её на пол.
После этого нападавшего задержала охрана Приходько. Она направилась в полицию, чтобы написать заявление.
Кроме того, по словам девушки, во время её выступления несколько раз выключали свет. Ей пришлось петь со зрителями без музыки.
Ранее News.ru писал, что Приходько зарегистрирована кандидатом в одномандатном избирательном округе № 11 в Виннице. Она баллотируется в Верховную раду от партии «Батькивщина».