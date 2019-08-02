Военная прокуратура Украины вызвала на допрос жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов, рассказал глава ведомства Анатолий Матиос. По его словам, силовики действуют в рамках закона.
Он объяснил, что надзорный орган занимается установлением личности всех граждан Незалежной, подавших заявку на оформление документа, передаёт «
Ранее News.ru сообщал, что Украина намерена прекратить или усложнить процедуру выдачи российских паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР. По мнению руководства страны, это нарушает Минские соглашения и является «спланированной провокацией».