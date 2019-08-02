Фото: АГН «Москва»

Военная прокуратура Украины вызвала на допрос жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов, рассказал глава ведомства Анатолий Матиос. По его словам, силовики действуют в рамках закона.

Он объяснил, что надзорный орган занимается установлением личности всех граждан Незалежной, подавших заявку на оформление документа, передаёт «Радио НВ». Подобных обращений киевские власти насчитали около 13 тысяч.

Ранее News.ru сообщал, что Украина намерена прекратить или усложнить процедуру выдачи российских паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР. По мнению руководства страны, это нарушает Минские соглашения и является «спланированной провокацией».

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