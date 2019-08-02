https://static.news.ru/photo/5bbc1b42-b53f-11e9-93d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Военная прокуратура Украины вызвала на допрос жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов, рассказал глава ведомства Анатолий Матиос. По его словам, силовики действуют в рамках закона.

Он объяснил, что надзорный орган занимается установлением личности всех граждан Незалежной, подавших заявку на оформление документа, передаёт « Радио НВ ». Подобных обращений киевские власти насчитали около 13 тысяч.

Ранее News.ru сообщал, что Украина намерена прекратить или усложнить процедуру выдачи российских паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР. По мнению руководства страны, это нарушает Минские соглашения и является «спланированной провокацией».