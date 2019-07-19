https://static.news.ru/photo/711dd7ee-ab00-11e9-a00a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press

Пятилетний ребёнок, пропавший в Польше около недели назад, найден мёртвым. Мальчик являлся гражданином России. По словам представителя варшавской полиции Мариуша Мрожека, на личность покойного указывает, например, его одежда.

С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда, — цитирует представителя ведомства РИА Новости .

По предварительным данным, пятилетнего Давида Жуковского 10 июля 2019 года забрал из населённого пункта Гроджиск Мазовецкий его отец и увёз в неизвестном направлении. Через четыре часа родителя обнаружили на железнодорожном переезде. Мужчина попал под поезд и погиб, а Давид куда-то пропал.

Их машину нашли в трёх километрах от тела отца. Поисками ребёнка занимались несколько сотен полицейских, пожарных и служебных собак. Задействовали вертолёт.

Ранее News.ru писал, что две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди. На этом настаивал её брат, у которого спустя 35 лет появилась информация, что его сестра может быть похоронена в «могиле ангела».