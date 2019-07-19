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Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине «катастрофически низкая». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, крайне низкая активность избирателей наблюдается в восточных регионах страны, тогда как в западных областях явка растёт быстро. То есть те, кто поддерживали партию войны, сегодня голосуют активно,...