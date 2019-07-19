Варшава намерена полностью отремонтировать и модернизировать стоящие на вооружении страны танки Т-72. На эти цели власти Польши планируют выделить около полумиллиарда долларов.
Работы будут поручены предприятию BUMAR – ŁABĘDY. Контракт планируется подписать 22 июля. В церемонии примет участие министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Модернизация техники должна завершиться к 2025 году, передаёт
Ранее News.ru писал, что боевая группа НАТО в Польше приняла участие в ежегодном мероприятии «Танковая битва» на полигоне в Бемово-Писке. В рамках фестиваля было организовано шоу с участием модернизированной советской техники, стоящей на вооружении Польской армии, и американских танков Abrams.