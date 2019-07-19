Полиция Украины зарегистрировала свыше 600 нарушений в ходе кампании по выборам в Верховную раду.
Наибольшее количество нарушений — 354 — связано с незаконной агитацией. На втором месте — подкуп избирателей (51 случай).
По фактам нарушений открыто 38 уголовных производств и составлено 155 административных протоколов.
Сотрудники нацполиции в Киеве переведены на усиленный вариант службы с целью обеспечения правопорядка в ходе парламентских выборов, сообщается на
Как ранее писал News.ru, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил об усилении травли пророссийских кандидатов в депутаты Верховной рады. Он также отметил, что со времени президентских выборов положительных сдвигов в избирательных процессах на Украине нет.