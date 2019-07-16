Результаты проведённого в Германии исследования, посвящённого ситуации в сфере здравоохранения страны, привели социологов к неожиданным результатам. Собранная информация показала, что для повышения качества медицинских услуг необходимо закрыть половину госпиталей.
То есть уменьшить нынешнее количество больниц с 1400 до, примерно, до 600, говорится на сайте фонда
Кроме того, сотрудники организации посчитали, что расположенные вдалеке от крупных городов маленькие клиники, чаще всего, испытывают дефицит определённых специалистов и оборудования. Это, по оценке экспертов, не позволяет части граждан получать необходимую помощь. Особенно это касается экстренных случаев, например, при сердечных приступах и инсультах, что ведет к росту смертности.
Ранее News.ru писал, что в Общественной палате состоялись слушания по вопросу включения процедуры УЗИ молочных желёз в программу обязательных профилактических осмотров подростков от 12 до 18 лет. Инициатива продиктована распространением рака молочной железы среди молодых женщин. До 30% россиянок заболевают этим недугом в возрасте младше 35 лет. От начала болезни до явных клинических проявлений может пройти до десяти лет.