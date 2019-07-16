https://static.news.ru/photo/d9955e80-a7e7-11e9-93b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tom Wunderlich/dpa/Global Look Press

Результаты проведённого в Германии исследования, посвящённого ситуации в сфере здравоохранения страны, привели социологов к неожиданным результатам. Собранная информация показала, что для повышения качества медицинских услуг необходимо закрыть половину госпиталей.

То есть уменьшить нынешнее количество больниц с 1400 до, примерно, до 600, говорится на сайте фонда Bertelsmann . По мнению авторов работы, это позволит не только увеличить численность квалифицированного персонала в оставшихся лечебных учреждениях, но и сосредоточить в них больше современного оборудования.

Кроме того, сотрудники организации посчитали, что расположенные вдалеке от крупных городов маленькие клиники, чаще всего, испытывают дефицит определённых специалистов и оборудования. Это, по оценке экспертов, не позволяет части граждан получать необходимую помощь. Особенно это касается экстренных случаев, например, при сердечных приступах и инсультах, что ведет к росту смертности.

Ранее News.ru писал, что в Общественной палате состоялись слушания по вопросу включения процедуры УЗИ молочных желёз в программу обязательных профилактических осмотров подростков от 12 до 18 лет. Инициатива продиктована распространением рака молочной железы среди молодых женщин. До 30% россиянок заболевают этим недугом в возрасте младше 35 лет. От начала болезни до явных клинических проявлений может пройти до десяти лет.