Половина жителей Украины высказалась за вступление страны в НАТО
Павел Ермолаев
13:51, 03 июля 2019
https://static.news.ru/photo/3dc104ca-9d81-11e9-be39-fa163e074e61_1024.jpgФото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Вступление Украины в НАТО поддерживают 50% граждан Украины, опрошенных специалистами фонда «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова.
По данным исследования, за вступление страны в НАТО высказались 80,4% сторонников партии «Европейская солидарность», 75,2% — партии «Голос», 47,3% — партий «Батькивщина» и «Слуга народа», 9,4% — партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).
Всего за вступление Украины в НАТО высказались 50% опрошенных граждан страны.
Между тем военный союз с Россией и другими странами СНГ одобрили 25,4% избирателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», 9,7% — партии «Батькивщина», 4,8% — партии «Слуга народа», 2,7% — партии «Европейская солидарность».
В целом военный союз с РФ поддержали 6,8% опрошенных украинцев.
Внеблоковый статус Украины одобряют 50,3% сторонников партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», 26,9% и 26,1% — партий «Слуга народа» и «Батькивщина» соответственно, 10,8% — партии «Европейская солидарность», 9,9% — партии «Голос».
Всего внеблоковый статус поддерживают 25,3% украинцев.
Очень похожи по своим установкам избиратели партий «Европейская солидарность» и «Голос». Считалось, что у «Голоса» в основном молодёжь, но нет — даже в возрастных раскладах они подобны. Как ни удивительно, но по взглядам очень совпадают «Батькивщина» и «Слуга народа», — цитирует «Интерфакс-Украина» директора фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирину Бекешкину.
Исследование было проведено 13–20 июня во всех подконтрольных Киеву регионах Украины. Специалисты опросили 2017 респондентов.
Как ранее писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский пообещал учесть мнение граждан относительно вступления страны в НАТО. Для этого будет проведён специальный референдум. По его словам, украинцам необходимо объяснить важность этого шага.