В общем-то Украина уже перестала существовать как независимое государство после переворота 2014 года. И насколько я помню Киев не был противником этого мероприятия и последующей гражданской войны, которая стала прямым следствием государственного переворота. Это её тоже добило, стало этапом уничтожения, и Киев тоже его приветствовал и до сих пор выступает за расправу, как он считает, над сепаратистами.

В общем-то Илья Кива правду говорит. Украина идёт к развалу, когда медленно, когда ускоряется.

Украины в границах, в которых она была на момент государственного переворота, пожалуй, уже не будет. Перспектива дальнейшей потери территорий тоже есть — Закарпатья, Галичина, юго-запад. Это всё прямое следствие государственного переворота, политики последних пяти лет во всех сферах деятельности: в экономике, социальной сфере, культуре.

Люди голосовали за смену этой политики, но пока не полностью оправдываются ожидания, мягко говоря.

Я бы не рисовал таких уж ужасных прогнозов. Говорят, «Украина развалится». Что вкладывается в это понятие?

Сравнивать, например, уровень жизни до Майдана и после совершенно невозможно, но тем не менее люди приезжают в Киев, там рестораны работают, транспорт ходит, даже где-то дороги меняют, вроде бы жизнь есть. Но страна потеряла более 10 миллионов людей, потеряла важнейшие наукоемкие отрасли, которые в общем-то и делают страну независимой, такой которой можно гордиться, потеряла территории, потеряла убитыми 10 тысяч человек.

Тем не менее люди-то живут. Некоторые даже на работу ходят, планируют покупку квартир, рождение детей. Через три года, в принципе, люди тоже будут ходить на работу, детей воспитывать, но Украина, наверное, лишиться ещё нескольких миллионов людей, не будет ещё каких-то отраслей, будет продавать земли, кто-то на этом заработает.

То есть в масштабах трёх-пяти лет — наверное лучше говорить о трёх, потому что пять для Украины слишком большой срок, — возможны незначительные изменения контуров страны, отток населения, скорее всего к тому времени будет распродажа земель, люди будут пытаться устроиться батраками на чужих землях и это будут пытаться выдавать за достижения рынка, а про основную массу, которая не вписалась в рынок, будут говорить: ну, вы не вписались, что поделать. Это будет подавляющее большинство, точнее подавляемое большинство. Но картинка эта будет не самая ужасная. Потому что любые страны, проходившие через диктатуру, через воины, в них все равно оставались оазисы спокойной жизни.

Если смотреть в глобальном плане, то можно вспомнить Украину в 90-е годы и какие мы тогда подавали надежды, и сравнить с тем, что сейчас: мы потеряли космос, авиацию, флот, все те отрасли, которые в мире были известны и славились. Сейчас об этом речи нет. Сейчас вон делают коврики для мерседесов, какую-то проволоку для японских машин и этим гордятся. Сейчас они борются за квоты на поставку курятины в Европу. Но страна как-то живет же, у каждого картошка на огороде. Просто если раньше люди могли себе позволить съездить на Бали, то теперь не каждый в Курковец может поехать.

Толчком к улучшению жизни мог бы стать отказ от декларируемой концепции либертарианства, национализация отраслей, потому что в эпоху тяжелого кризиса не имеет смысла проводить приватизацию, особенно в условиях войны, которую Украина не хочет заканчивать. Нужно было бы остановить войну, реально остановить, не продолжать уничтожение экономики. Каким образом не продолжать? Прекратить вот эту приватизацию, когда государственные предприятия, эффективно работающие, доводятся до банкротства или просто продаются за какие-то копейки, не продавать землю сейчас, потому что толку от этого никакого, она всё равно уйдет за копейки, восстановить экономические отношения с Россией. Это будет тоже не просто, потому что Россия заместила украинских производителей по многим направлениям. Кроме того, в наукоемких или технических отраслях сотрудничество с Украиной для России может быть невыгодно и даже опасно, потому что Украина сдавала секреты или какие-то совместные наработки по С-300, по строительству самолетов в Штаты и Китай.

Надо просто восстанавливать отношения с Российской Федерацией, попытаться вернуться на рынки в качестве поставщика комплектующих, работать со смежниками, и всё-таки интегрироваться не в Европу, это бред, а попытаться восстанавливать отношения в рамках стран СНГ, теперь уже ЕАС. Вот надо двигаться в эту сторону. А все эти бредни про Европу до добра не доведут, а скорее до развала страны.