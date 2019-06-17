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Крупный пожар произошёл на полигоне в районе Дравска-Поморского на севере Польше. Для борьбы с огнём рассматривается возможность использования самолётов и вертолётов.

Площадь возгорания составляет 100 га, и пока локализовать его не удалось. В настоящее время в тушении задействованы около 30 пожарных бригад и военные.

На Дравском полигоне проходят масштабные учения сил НАТО Dragon-19. В них принимают участие около 18 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц военной техники, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что два человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме на севере Москвы. Балконы загорелись на девятом и десятом этажах здания на улице Адмирала Макарова.