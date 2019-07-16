https://static.news.ru/photo/9b6507ec-a7a0-11e9-9ed9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция департамента Эсон, расположенного к юго-востоку от Парижа, начала расследование по факту массовых закупок соляной кислоты неизвестными лицами.

Данное химическое вещество применяется при изготовлении взрывных устройств и зажигательных смесей. О скупке больших объёмов соляной кислоты полицию и прокуратуру проинформировали владельцы ряда хозяйственных магазинов. В правоохранительных органах эти сообщения вызвали обеспокоенность, поскольку некоторое время назад полицейские в городе Этамп подверглись нападению злоумышленников, использовавших бутылки с кислотой и воспламеняющейся жидкостью.

Следователи проверяют соцсети на предмет призывов к насильственным действиям с использованием химсредств, анализируют записи с камер видеонаблюдения в магазинах и средства платежа, которые использовались покупателями кислоты, сообщает издание Le Parisien .

Ранее News.ru писал, что во Франции прошла очередная акция протеста «жёлтых жилетов». Протестующие требовали запретить полиции применение слезоточивого газа и травматического оружия.