Полиция закрыла Вестминстерский мост после инцидента с судном
Павел Ермолаев
20:14, 06 июля 2019
https://static.news.ru/photo/c13a704a-a013-11e9-ab8c-fa163e074e61_1024.jpgВестминстерский мост Фото: pixabay.com
Полицейские временно закрыли в Лондоне Вестминстерский мост после того, как в него врезалось судно.
Вестминстерский мост временно закрыт после того, как судно столкнулось с нижней частью моста. Лондонские пожарные и местные власти находятся на месте. Никто не пострадал. Инцидент не связан с терроризмом, — сообщила полиция Лондона в Twitter.
Westminster Bridge is temporarily closed after a boat was involved in a collision with the bottom of the bridge. @LondonFire and the local authority are in attendance. No injuries. Thanks for your patience. This incident is not terror related.
По данным таблоида Daily Mirror, с мостом столкнулся прогулочный катер City Cruisers с туристами на борту.
Ранее News.ru сообщал о намерении Южной Кореи арестовать российский сухогруз Seagrand после его столкновения с мостом. Власти тогда заявили, что будут удерживать его до выплаты компенсации за ущерб, нанесённый городской инфраструктуре.