Вестминстерский мост Фото: pixabay.com

Полицейские временно закрыли в Лондоне Вестминстерский мост после того, как в него врезалось судно.

Вестминстерский мост временно закрыт после того, как судно столкнулось с нижней частью моста. Лондонские пожарные и местные власти находятся на месте. Никто не пострадал. Инцидент не связан с терроризмом, — сообщила полиция Лондона в Twitter.

По данным таблоида Daily Mirror, с мостом столкнулся прогулочный катер City Cruisers с туристами на борту.

Ранее News.ru сообщал о намерении Южной Кореи арестовать российский сухогруз Seagrand после его столкновения с мостом. Власти тогда заявили, что будут удерживать его до выплаты компенсации за ущерб, нанесённый городской инфраструктуре.

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