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Королевская семья Великобритании опубликовала первые снимки с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. На фото присутствуют принц Уэльский Чарльз, Корнуолла Камилла и герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.

На снимке видно, что цвет волос у маленького Арчи — рыжий, как у папы — принца Гарри. Отчёт с мероприятия опубликован на официальной странице представителей монархии в социальной сети Instagram....