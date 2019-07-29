https://static.news.ru/photo/8c75f746-b213-11e9-b30e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko König/imagebroker.com/Global Look Press

Сотрудники полиции зачастили в гости к жителю французского города Аррас из-за жалоб соседей на слишком громкое квакание лягушек.

Парочка амфибий поселилась в пруду, который мужчина оборудовал в своём саду. По его словам, в брачный период лягушки действительно могли мешать окружающим своими «ночными песнями». Однако сейчас они уже не шумят, а жалобы продолжают поступать в полицию.

Некоторое время назад сотрудники правоохранительных органов пришли к владельцу сада в сопровождении мэра города. Они предложили мужчине запирать лягушек на ночь в гараже.

Это абсурд — попробуйте поймать лягушку в пруду. И потом, они являются охраняемыми видами. Мы не собираемся прогонять их, — сказал француз изданию La voix du Nord .

Он также предположил, что подобные жалобы являются данью моде. Ранее жителя департамента Уаз суд приговорил к штрафу в €500 за слишком громкое кукареканье принадлежавшего ему петуха.

Ранее News.ru писал, что зоозащитная организация PETA (Люди за этичное обращение с животными) раскритиковала порнографический ролик, в которых на заднем фоне виден ползущий мимо аллигатор. Активисты подчеркнули, что животные не должны использоваться во время съёмок в качестве декораций и реквизита.