https://static.news.ru/photo/b2f3a27a-b5e1-11e9-8963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двух человек задержала полиция Франции по подозрению в поджогах в окрестностях коммуны Женерак на юге страны. Об этом сообщил глава МВД Пятой Республики Кристоф Кастанер.

Было два возгорания. В первом случае было подозрение на преступный умысел, мы нашли улики, подтверждавшие, что оно носило умышленный характер. Вчера, когда началось второе под коммуной Женерак, поступила информация о трёх предполагаемых поджигателях. Двое были задержаны, — цитирует министра радиостанция BFM .

По словам Кастанера, 2 августа было зафиксировано 11 крупных пожаров на юге страны, все они локализованы. Из них 90% произошли по вине человека, но в большинстве случаев речь не идёт о поджогах.

Как писал News.ru, ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что протесты «жёлтых жилетов» вызваны социальной несправедливостью и сложным финансово-экономическим положением части населения.

Акции движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября прошлого года. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин.