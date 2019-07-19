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Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном округе № 94 во время голосования на выборах в Верховную раду.

Члены окружной избирательной комиссии без ведома представителей одной из политических партий безосновательно заменили членов участковых избирательных комиссий, — цитирует ТАСС пост врио начальника Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрея Небитова в Facebook.

Уголовное производство заведено по статье 157 УК Украины — «Препятствование осуществлению избирательного права».

Внеочередные выборы в парламент Украины проходят 21 июля. Как сообщал News.ru, часть избирательных участков в стране открылась с нарушениями. Из почти 30 тысяч пунктов 27 начали работу с опозданием. Задержки были связаны с исправлением ошибок в бюллетенях и передачей власти от старых избиркомов новым. Наблюдатели гражданской сети «Опора» заметили, что некоторым избирателям выдавали бюллетени без предъявления паспорта.

Кроме того, на выборах в Верховную раду Украины была зафиксирована первая попытка фальсификации. Члены избиркома в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки итоговых протоколов, в которые оставалось только вписать итоги голосования, писал News.ru.