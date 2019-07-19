https://static.news.ru/photo/76ccf63c-abca-11e9-9748-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Украины возбудила 33 дела из-за нарушений, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду. Силовики также составили 41 административный протокол, рассказал советник главы МВД Иван Стойко.

Голосование проходит более-менее спокойно. Сообщений о серьёзных нарушениях нет. Но если говорить об общей цифре, то на 17:00 (совпадает с мск. — Ред.) поступило 1614 заявлений и сообщений (о нарушениях. — Ред.), — заявил представитель министерства.

По его словам, больше всего подобных фактов передали из Донецкой и Днепропетровской областей (по 220), Харьковской (93) и Запорожской (91) областей, а также из Киева, передаёт РИА Новости .

Выборы в Раду проходят на Украине 21 июля. Половина депутатского корпуса (225 человек) избирается по партийным спискам, остальные — по мажоритарным округам. Проходной барьер для политических движений составляет 5%.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал «абсолютно надёжный выбор» за будущее страны во время голосования в Раду. На избирательный участок пришёл и бывший лидер государства Пётр Порошенко. По его словам, он поддержал партию, способную остановить «российский реванш».