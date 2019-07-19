https://static.news.ru/photo/61a3d6ce-aad8-11e9-b926-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ondrej Hajek/Global Look Press

Максимальный уровень террористической угрозы установлен в итальянской столице. Полиция Рима разыскивает сирийца, который готовился устроить теракт.

В режим повышенной готовности правоохранительные органы были приведены после того, как в распоряжение силовиков попал телефонный разговор от 19 июля, во время которого мужчина сообщил, что «завтра в Риме отправится в рай».

Имя предполагаемого боевика не оглашается. Полиция уже установила его личность, несмотря на то, что у него есть несколько разных страниц в социальных сетях, сообщает « Российская газета » со ссылкой на местные СМИ. Узнать имя потенциального террориста удалось благодаря информации, полученной от одной из иностранных спецслужб.

В распоряжении полиции, спецслужб и сотрудников антитеррористических и патрульных служб также имеется фото сирийца, сделанное у Бранденбургских ворот в Берлине. Правоохранители прочёсывают город в надежде найти мужчину в ближайшие часы.

Несколькими днями ранее, как писал News.ru, в Тунисе недалеко от столицы смертник устроил мощный взрыв. По данным властей, он причастен к серии терактов совершённых в стране до этого.