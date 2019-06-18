Двоих граждан Испании и двоих граждан Украины задержали в королевстве в связи с обвинением в работорговле. По данным полиции, преступники заставляли девушек из стран Восточной Европы заниматься проституцией.
С 2015 года их жертвами стали более 200 женщин — в основном украинки. Злоумышленники находили их в социальных сетях, предлагали работу в Испании и обещали оплатить все расходы на переезд. На месте выяснялось, что женщины должны немедленно заплатить тысячу евро, а если денег нет, то она может «отработать».
Жертвам запрещалось выходить из комнат. Им угрожали, их унижали. В ходе спецоперации были освобождены одиннадцать женщин, передаёт
Ранее News.ru писал, что сотрудники испанской полиции арестовали мужчину турецкого происхождения, которого обвиняют в организации незаконного оборота наркотиков. По данным силовиков, Садулла Унну является крупнейшим наркоторговцем Испании.