https://static.news.ru/photo/4d2ab618-91f6-11e9-b287-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двоих граждан Испании и двоих граждан Украины задержали в королевстве в связи с обвинением в работорговле. По данным полиции, преступники заставляли девушек из стран Восточной Европы заниматься проституцией.

С 2015 года их жертвами стали более 200 женщин — в основном украинки. Злоумышленники находили их в социальных сетях, предлагали работу в Испании и обещали оплатить все расходы на переезд. На месте выяснялось, что женщины должны немедленно заплатить тысячу евро, а если денег нет, то она может «отработать».

Жертвам запрещалось выходить из комнат. Им угрожали, их унижали. В ходе спецоперации были освобождены одиннадцать женщин, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что сотрудники испанской полиции арестовали мужчину турецкого происхождения, которого обвиняют в организации незаконного оборота наркотиков. По данным силовиков, Садулла Унну является крупнейшим наркоторговцем Испании.