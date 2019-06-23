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Марш равенства, который состоялся в Киеве, прошёл без существенных нарушений. После завершения мероприятия полиция объявила об эвакуации участников.

Колонна в сопровождении силовиков подошла к автобусам, которые тут же увозили людей с места события. С самого начала мероприятия сотрудники правоохранительных органов взяли в кольцо центр украинской столицы. Кроме того, участников шествия сопровождали кинологи и взрывотехники.

По данным полиции, около 500 человек попытались помешать акции, но силовики не допустили столкновений. Всего в марше приняли участие около восьми тысяч человек, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что активисты, не согласные с проведением в Киеве ЛГБТ-шествия KyivPride, собирались забросать его участников фекалиями. Чтобы предотвратить метание нечистот, полицейским пришлось провести целую спецоперацию.