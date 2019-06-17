https://static.news.ru/photo/8b3b3964-9124-11e9-bd23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Emili Puig/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники испанской полиции арестовали мужчину турецкого происхождения, которого обвиняют в организации незаконного оборота наркотиков. По данным силовиков, Садулла Унну является крупнейшим наркоторговцем Испании.

Предполагаемый преступник организовал целую сеть со штаб-квартирой в Мадриде. После доставки наркотиков из столицы в несколько испанских провинций деньги распределялись между членами группировки. Иногда их передавали молодым девушкам для перевозки в Турцию.

Сам Унну жил в разных хостелах и часто менял машины. Он даже не пользовался мобильными телефонами, однако ему не удалось ввести в заблуждение полицейских. Во время задержания у него изъяли 66 кг амфетаминов, более 7 кг героина, 384 г гашиша и 30 г кокаина. Кроме того, были обнаружены два револьвера, травматический пистолет, дробовик и €130 тысяч.

Вместе с ним были задержаны 17 членов банды. Операция проводилась во время транспортировки наркотиков из Мадрида в Понтеведру, передаёт Voz de Galicia .

Ранее News.ru писал, что в Совете Федерации прорабатывают вопрос изменения законодательства, касающегося незаконного оборота наркотиков. Также верхняя палата парламента заинтересована в совершенствовании норм права для предотвращения фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.