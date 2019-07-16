https://static.news.ru/photo/99c734f2-a7bc-11e9-8722-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Польши приостановили поиски пятилетнего Давида Жуковского и занялись кругом общения его погибшего отца. В автомобиле мужчины, а также на его останках найдены биоматериалы ребёнка.

По данным польских СМИ, на обивке сидений автомобиля Павла Жуковского, на также на его одежде были найдены следы крови и мочи мальчика. При этом представители польской прокуратуры попросили журналистов не спешить с выводами, не подтвердив данную информацию, поскольку не располагают результатами экспертиз, пишет « Московский Комсомолец ».

Погибший Павел Жуковский трудился торговым представителем в крупной компании, специализирующейся на садовых принадлежностях. Он часто ездил на зарубежные ярмарки.

Коллеги Жуковского пребывают в шоке от случившегося и отмечают, что он был «продуманным, умным человеком».

Если он действительно всё запланировал, не удивительно, что полиция не может найти ребёнка, — цитирует издание неназванных коллег Павла Жуковского.

Также знакомые погибшего считают, что он «был неспособен кого-либо обидеть» и по характеру являлся спокойным человеком.

Как писал News.ru, 10 июля из населённого пункта Гродзиск-Мазовецкий в Польше пятилетнего Давида Жуковского забрал отец и увёз в неизвестном направлении. Через четыре часа его обнаружили на железнодорожном переезде. Мужчина попал под поезд и погиб, а его сын исчез. Позднее стало известно, что мужчина выкрал ребёнка у родной матери, а его смерть произошла при загадочных обстоятельствах.