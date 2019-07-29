https://static.news.ru/photo/d204dfa4-b22a-11e9-9164-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Абсолютный рекорд летних температур, когда-либо регистрировавшихся в Великобритании, был зафиксирован 25 июля в Ботаническом саду Кембриджа, когда столбик термометра показал 38,7 градуса по Цельсию. Об этом проинформировали в Метеорологической службе Соединённого Королевства.

Прошлый раз максимальное значение было достигнуто 10 августа 2003 года. Тогда температура воздуха поднялась до отметки в 38,5 градуса, отмечается в сообщении метеобюро.

Из-за аномальной жары во многих европейских странах установились новые температурные рекорды. По последним данным, столбик термометра в Париже достиг отметки в 42,6 градуса Цельсия, в Нидерландах была зафиксирована температура в 40,4 градуса, в Германии — 42,6 градуса, в Бельгии — 40,6 градуса, в Финляндии — 31,8 градуса.

Как писал News.ru, ранее жителям столичного региона напомнили об ультраполярном вторжении и похолодании до сентябрьских показателей. Согласно прогнозу специалистов погодного центра «Фобос», столбики термометров в Москве к середине недели не будут показывать выше 12–14 градусов, а в ночное время может быть установлен температурный антирекорд — 4–9 градусов выше нуля.