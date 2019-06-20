https://static.news.ru/photo/9925bee6-92d7-11e9-942e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший глава ГРУ самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Дубинский с позывным «Хмурый» отрицает свою вину в атаке на малазийский Boeing MH17. По его словам, в день трагедии, 17 июля 2014 года, он находился в Донецке и даже не выезжал на место крушения.

Обвинения в свой адрес он назвал «бредом». Сотрудничать со следствием нет смысла, поскольку результаты расследования были политизированы, заявил Дубинский в интервью « Русской службе Би-би-си ».

Следствие считает подозреваемого ключевой фигурой в организации транспортировки «Бука» из Донецка в посёлок Снежное, оттуда, предположительно, запустили ракету, сбившую лайнер.

Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки «Бук»] — это из области даже не фантастики. Это в Кащенко, — заявил Дубинский.

По словам экс-глава ГРУ ДНР, его подчинённые Олег Пулатов и Леонид Харченко, как и он попавшие в число главных подозреваемых, также не имеют отношения к трагедии. Дубинский отметил, что ни он, ни известные ему люди не получали приказов о поражении воздушных целей в день катастрофы.

Ранее News.ru сообщал, что совместная следственная группа, чьи выводы в России называют голословными, продолжит поиск свидетелей, способных помочь установить фамилии членов экипажа зенитной установки «Бук». Также следователи постараются узнать фамилии других людей, сыгравших свои роли в крушении самолёта, чтобы «максимально прояснить всю цепочку ответственности».