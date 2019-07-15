Информация о том, что журналиста Кирилла Вышинского могут отпустить из-под стражи по итогам заседания суда в Киеве спустя год после заключения, преподносилась как почти свершившийся факт. Тем не менее этого не произошло, а новое заседание перенесли на 19 июля. Такой поворот событий может свидетельствовать о сломе договорённостей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Слухи о возможном освобождении из украинского СИЗО российского журналиста Кирилла Вышинского появились ещё утром 15 июля. Подогрело их заявление пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко о том, что главреда РИА Новости Украина могут отпустить по итогам заседания. Он выразил убеждение, что Кирилл Вышинский важен для Кремля и якобы поэтому на одного журналиста могут «обменять 24 украинских моряков, Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко», который был задержан в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал данные о российских вооружённых силах и Росгвардии. Кирилл Вышинский был взят под стражу в 2018 году по подозрению в помощи Донбассу и госизмене. При обыске в его квартире также была найдена медаль «За возвращение Крыма», полученная им по личному указу президента России. При этом журналист обладает украинским и российским паспортами.

Заседанию суда по делу Вышинского предшествовал состоявшийся 11 июля телефонный разговор между президентами России и Украины, инициированный Владимиром Зеленским. Как отметили тогда по итогам беседы в Кремле, лидеры стран затрагивали вопрос «совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Под этой фразой, очевидно, подразумевались, прежде всего знаковые для обеих сторон задержания: с украинской — Вышинского, а с российской — моряков, участвовавших в инциденте в Керченском проливе. После разговора президентов в СМИ стала появляться информация о возможном обмене журналиста. Ещё одним основанием для подобных предположений стало сделанное 14 июля заявление бывшего президента Украины Пётра Порошенко о том, что украинские моряки, все 24 человека, с большой долей вероятности окажутся на родине до 21 июля.

«Записочка президенту»: Кирилла Вышинского сегодня освободят: Кирилл Вышинский https://t.co/eBo7qioAub — Новостной портал Newsworldcenter (@newsworldcenter) 15 июля 2019 г.

Имею информацию ... на 90%, что наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было, — сказал Порошенко в эфире ТРК «Украина».

Интриги добавлял тот факт, что омбудсмен России Татьяна Москалькова прибыла с визитом в Киев для того, чтобы присутствовать на заседании по делу Вышинского 15 июля. До этого у неё состоялась встреча с её украинской коллегой Людмилой Денисовой, на которой речь шла об обмене задержанных граждан двух стран.

Сегодня (в понедельник, 15 июля, на встрече с украинским омбудсменом. — Ред.) была заявлена цифра 120 человек (освобождения которых хочет Киев. — Ред.), которые находятся в списке, а в нашем списке сегодня примерно 40 человек, но эти списки подлежат ревизии, — сказала по итогам переговоров Москалькова.

Высказалась омбудсмен и о судьбе Вышинского, подчеркнув значимость телефонного разговора Путина и Зеленского для разрешения ситуации с задержанным. По её словам , в этом деле «есть все шансы на справедливость».

Тем не менее, когда Москалькова пришла на заседание, в Подольском районном суде Киева было принято решение о его переносе на 19 июля. Находящимся в зале суда журналистам она заявила, что не знает, было ли связано данное решение с вопросами обмена. После этого омбудсмен срочно вылетела в Москву. При этом Москалькова подчеркнула, что Вышинский выступает против обмена и рассчитывает на оправдание.

Я, как уполномоченный по правам в Российской Федерации, не обладаю мандатом, связанным с обменом людей. И президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, он против таких подходов, когда в отношении людей можно говорить как об обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что не согласен ни на какие обмены, а нужно добиваться оправдательного приговора, — заявила Москалькова журналистам.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) Руслан Бортник в беседе с News.ru выразил мнение о том, что стороны не смогли договориться по условиям освобождения Вышинского, и отметил, что данное дело крайне политизированное.

Я думаю, что стороны не нашли компромисса, не достигли каких-то договорённостей в рамках этого дела, поэтому и решили перенести заседание. Планировалось отпустить (Вышинского. — News.ru) или нет — на самом деле неизвестно. Но вероятность изменения меры пресечения Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на сегодня существует. Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики

При этом он отметил, что вероятность обмена главреда РИА Новости Украина на украинских моряков или на журналиста Романа Сущенко есть, однако это сложный вопрос. По словам эксперта, Вышинский — гражданин Украины, а в Киеве не выдают граждан страны.