Порядок политических партий в бюллетенях на досрочные выборы в Верховную раду Украины определила жеребьёвка. Однако суд постановил повторить процедуру, но против выступило руководство Центризбиркома и партия власти «Слуга народа». Они опасаются, что в таком случае ЦИК может не успеть напечатать новые бюллетени к голосованию, которое состоится совсем скоро — 21 июля. Но у украинской политической элиты могут быть и другие причины не желать повторной жеребьёвки — её результат, вероятно, усилит позиции пророссийской партии.

Не хватит краски и бумаги

5 июля в Центральной избирательной комиссии Украины начался конфликт по поводу печати бюллетеней и пережеребьёвки, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники. Часть работников ЦИК якобы выразила недовольство тем, что руководство комиссии не остановило печать бюллетеней, несмотря на решение Шестого апелляционного суда — провести новую жеребьёвку и перераспределить номера.

Ранее замглавы избиркома Евгений Радченко заявил, что категорически не согласен с решением апелляционного суда, а напечатать новые бюллетени до досрочных выборов в Раду технически невозможно. По данным Радченко, по состоянию на утро 5 июля в ЦИК напечатали уже 7 млн 340 тыс бюллетеней для голосования по партийным спискам.

Чтобы напечатать бюллетени, ЦИК закупила бумагу со средствами защиты от подделок, и это ограниченный объем. Так вот, бумаги не хватит, краски не хватит, станки скорее от решения суда работать не будут, — пожаловался он.

Тем не менее, замглавы ЦИК выразил уверенность, что досрочные выборы в Раду состоятся в назначенный срок, но он «не берётся прогнозировать, как именно будет идти голосование».

Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение о проведении повторной жеребьёвки апелляционный суд принял накануне — 4 июля. Опасения в связи с этим высказал глава партии «Слуга народа», экс-представитель избирательного штаба Владимира Зеленского на президентских выборах Дмитрий Разумков. По его мнению, из-за пережеребьёвки досрочные выборы в парламент могут быть сорваны.

На самом деле ситуация довольно опасная. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатана... Это означает, что израсходована часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов, — заявил Разумков в интервью телеканалу «1+1».

В ЦИК, в свою очередь, заявили о намерении обжаловать решение суда и отменить повторную жеребьёвку.

Между тем, 3 июля в суд обратилась Аграрная партия Украины, которую возглавляет фермер Юрий Крутько. Их не устроило, что партия «Движение новых сил» бывшего грузинского президента и бывшего главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили была внесена в бюллетень последним 22-ым номером без жеребьёвки. ЦИК долго отказывал партии Саакашвили в регистрации, она была допущена к участию в выборах по решению суда. Поэтому в комиссии решили поставить партию «Движение новых сил» в конец списка «задним числом».

Михаил Саакашвили Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение о пережеребьёвке кажется шокирующим, «когда часть партий уже успели развесить борды и напечатать газеты со списочными номерами», но оно абсолютно соответствует букве закона, написал в Facebook заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) Кирилл Молчанов. По его мнению, единственный виновник в том, что повторную жеребьёвку придётся проводить «чуть более, чем за две недели до выборов» — ЦИК.

Политолог указывает: по украинскому законодательству, в случае отсутствия пережеребьёвки партии смогут оспорить результат выборов, сославшись на нарушения правил распределения номеров в предвыборных бюллетенях.

Блок против платформы

Считается, что партии, которые оказались в первых строчках списка, могут набрать больше голосов избирателей, а кандидатов в конце часть избирателей может просто не заметить.

Некоторые категории избирателей — например, слабовидящие пенсионеры — могут поставить галочку напротив похожего названия, которое находится в самом верху списка, — объясняет подобную логику издание «Страна.ua».

Сейчас под №1 в бюллетенях идёт «Оппозиционный блок» бывшего кандидата в президенты Украины, уроженца харьковской области Евгения Мураева. 6 июня в состав «Оппозиционного блока» вошла партия «Доверяй делам» мэра Харькова Геннадия Кернеса и главы Одессы Геннадия Труханова. Эта структура была создана при активном участии олигарха Игоря Коломойского, которому приписывают тесные связи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагаемая цель, с которой создавалась «Доверяй делам», — собрать по максимуму голоса пророссийски настроенных избирателей южных и восточных областей Украины.

Предвыборный рейтинг «Оппозиционного блока» сейчас, согласно различным опросам, составляет от 1,5% до 3% при проходном барьере в 5%. То есть, партия, скорее всего, не попадёт в Раду по основным спискам. Однако как политическая сила, ориентированная на пророссийский электорат, она с большой вероятностью может отобрать на выборах часть голосов у «Оппозиционной платформы — За жизнь». Эту вторую по популярности партию возглавляют экс-министр энергетики и угольной безопасности Украины Юрия Бойко, один из ключевых представителей Киева в переговорах с Москвой и Донбассом Виктор Медведчук, президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович и миллионер Сергей Лёвочкин.

Таким образом за нежеланием руководства «Слуги народа» и ЦИК объявлять повторную жеребьёвку может скрываться стремление ослабить позиции «Оппозиционной платформы — За жизнь» в новом составе парламента.