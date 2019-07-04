Рейтинг партии «Слуга народа» падает, по мнению экспертов, предсказуемо. Первые шаги её основателя Владимира Зеленского на посту президента вызывают негативную реакцию как у сторонников, так и у противников нормализации отношений с Россией. Несмотря на снижение популярности партии власти, она всё ещё остаётся фаворитом предвыборной гонки накануне досрочных выборов в Верховную раду 21 июля. Но аналитики предсказывают массовое разочарование украинцев в Зеленском в дальнейшем — в случае, если президент не сделает в ближайшие полгода реальные шаги по изменению экономической и политической ситуации на Украине.

4 июля социологическая группа «Рейтинг» опубликовала новые данные об электоральных симпатиях украинских граждан. Так, за последнюю неделю снова упал рейтинг партии «Слуга народа», основанной действующим президентом Зеленским. Сейчас за неё точно готовы проголосовать 42,3% избирателей, тогда как данные аналогичного исследования социологов, опубликованные 26 июня, фиксировали рейтинг партии власти в 45,3%. В середине июня за «Слугу народа» готовы были точно отдать свой голос 47,1% опрошенных украинцев.

На этом фоне продолжают укрепляться позиции второй по популярности политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Её возглавляет бывший министр энергетики и угольной безопасности Украины Юрий Бойко, один из ключевых посредников в переговорах между Киевом и республиками Донбасса Виктор Медведчук, президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович и миллионер Сергей Лёвочкин. Рейтинг этой партии составляет 13,5% (26 июня — 12,1%, а в середине июня — 11,1%). Кроме того, согласно последнему опросу, на досрочных выборах в Верховную раду проходной барьер в 5% преодолеют ещё три партии: «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, «Голос» рок-музыканта Святослава Вакарчука и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Юрий Бойко zagittya.com.ua

«Оппозиционной платформа — За жизнь» ориентирована в основном на избирателей Юго-Востока Украины, которые настроены на прекращение конфликта в Донбассе и нормализацию отношений с Россией. Рост популярности этой условно пророссийской партии, вероятно, был простимулирован переговорами Виктора Медведчука с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, которые состоялись в Минске 28 июня. В ходе этих переговоров Медведчук согласовал выдачу Киеву четырёх украинских граждан и тем самым продемонстрировал, что его партия — единственная сила, которая может вести конструктивные мирные переговоры с республиками Донбасса.

В то же время, снижение популярности Зеленского эксперты связывают с нарастающим разочарованием и отсутствием реальных шагов не только по выстраиванию диалога с Россией и республиками Донбасса, но и по нормализации экономической и политической ситуации на Украине.

У Зеленского в лучшем случае полгода. С учётом парламентских выборов можно ожидать, что примерно с февраля следующего года стоит ожидать сильного снижения рейтинга. Если не будет конкретных действий, которые улучшат ситуацию в стране, — прогнозирует в интервью украинским СМИ директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Падение рейтинга Зеленского и его партии предсказуемо, отмечает News.ru политолог Александр Дудчак.

Во время президентской избирательной кампании, по итогам которой Зеленский победил во втором туре Петра Порошенко и набрал 73% голосов, он и его команда использовали фактор внезапности, а также личное обаяние шоумена. Сейчас от Зеленского ждут реальных дел на посту президента, а их пока нет, — добавляет эксперт.

Владимир Зеленский APUkraine/ twitter.com?Global Look Press

Кроме того, если на президентских выборах избиратели голосовали за Зеленского из чувства протеста против украинской власти, то теперь, когда Зеленский сам стал украинской властью, многие отдают предпочтение другим политическим партиям, указывает Дудчак. Рост популярности «Оппозиционной платформы — За жизнь», по мнению политолога, также был предсказуем.

На сегодняшний день эта партия является единственной по-настоящему оппозиционной власти силой на Украине. Многие люди видят, что Зеленский не оправдал их ожиданий и потому голосуют за оппозицию, — считает он.

С тем, что снижение рейтинга президентской партии — ожидаемое событие, согласен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Удивительно было бы, если бы рейтинг «Слуги народа» рос, а не понижался. То, что он падает, — это естественно. После феерической президентской предвыборной кампании он получил максимум доверия избирателей. А сейчас люди видят, что говорит сам Зеленский и его представители, и разочаровываются в украинском президенте, — указывает эксперт.

По мнению Погребинского, разочарование наступает у людей, придерживающихся зачастую диаметрально противоположных взглядов.

Те, кто ожидали от украинского президента решительных действий по мирному урегулированию в Донбассе, недовольны непрекращающимися обстрелами и считают разведение сил на отдельных участках линии соприкосновение недостаточной мерой. А те избиратели, которые настроены антироссийски, недовольны обещаниями главы Офиса президента Андрея Богдана предоставить русскому языку статус регионального в Донецкой и Луганской народных республиках, — поясняет он.

Однако большинство избирателей, которые разочаровались в «Слуге народа» ещё не определились, за кого они будут голосовать на досрочных выборах в Верховную раду, и пойдут ли на выборы вообще, считает политолог. Из-за этого расстановка сил в оставшееся до досрочных выборов время может ещё измениться, но незначительным образом, прогнозирует Погребинский.