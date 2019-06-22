Конституционный кризис в Молдавии, завершившийся победой действующего президента Игоря Додона и коалиционного правительства, способствовал объединению не только внутренних политических сил, но и внешних. Евросоюз, Россия и США консолидировано выступили против олигархической власти Владимира Плахотнюка, который даже вынужден был покинуть страну. Однако после ухода с политической арены общего противника встаёт вопрос о том, как поведут себя партнёры, вынужденные объединиться в кризисных условиях. И что стоит сделать России для укрепления своего влияния в Молдавии?

Правящая ныне в республике Молдова коалиция состоит из политических противников в виде проевропейского блока ACUM и пророссийской Социал-Демократической партии (СДПМ). Такое сочетание, опасаются многие, в перспективе может привести к новому витку нестабильности. Однако, как заявил в беседе с News.ru молдавский политолог Игорь Тулянцев, в союзе блока ACUM и партии социалистов внутренний фактор не имеет никакого значения, так как договаривались, в первую очередь, внешние игроки. Они же в значительной мере выиграли и от разрешения кризиса.

Главное достижение для ЕС и США в том, что их весьма высокий антирейтинг в Молдавии обнулился после создания антиолигархической коалиции и смещения Влада Плахотнюка, — отмечает эксперт.

Лидер Демократической партии Молдавии (ДМП) в общественном мнении постоянно ассоциировался с курсом на евроинтеграцию, евроатлантическим вектором развития, дружбой с США и, как следствие, антироссийскими взглядами. Конечно, в этих условиях все правонарушения, коими сопровождалось нахождение Плахотнюка у власти, бросали тень и на коллективный Запад.

Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия, в свою очередь, если раньше не могла влиять на молдавскую политику, теперь же, после создания коалиции и достижения договорённостей с ЕС и США, выступает в качестве полноценного игрока, — подчёркивает Игорь Тулянцев.

И для Востока, и для Запада сейчас существует ряд опасностей, напоминает эксперт. Основные политические фигуры, на которые сторонам вроде бы логично делать ставки, — Игорь Додон и Майя Санду соответственно — не могут похвастаться безупречной репутацией и авторитетом в молдавском обществе. Если говорить о Додоне, то ему избиратели могут припомнить голосование за многие решения, которые нужны были в свой время Плахотнюку, кулуарные договорённости с лидером ДПМ и в целом длительное подыгрывание олигархическому режиму. Кроме того, действующий лидер в своё время голосовал за Николая Тимофти, самого антироссийского президента за всю историю независимой Молдавии, напоминает политолог. Ориентированные на сближение с Москвой слои также способны поставить ему это в вину. У Санду, разумеется, тоже есть свой негативный «багаж», но, будучи представителем проевропейских сил, Россию она вряд ли интересует.

Если же Москва решит делать ставку на единого кандидата от социалистов Игоря Додона, то шансы на некую победу на молдавском направлении просто минимальны. Важно, что восприятие России в обществе Молдавии гораздо лучше, чем отношение к политикам, заявляющим о пророссийском курсе, — напоминает Игорь Тулянцев.

Самым перспективным направлением для Москвы на молдавском направлении эксперт считает не ставку на конкретную персону, а поддержку деолигархизации и демократических процессов в обществе. Это, разумеется, включает в себя работу со всеми политическими силами, дружественными России, которых в Молдавии очень много, заявляет политолог.