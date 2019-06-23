https://static.news.ru/photo/d9568e2c-95df-11e9-8df4-fa163e074e61_1024.jpg Экрем Имамоглу Фото: Hakan Akgun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу, побеждающий на повторных выборах мэра Стамбула, заявил о своей готовности сотрудничать с президентом страны Тайипом Эрдоганом. Он заявил, что координация местной администрации с центром необходима для решения насущных проблем города.

Имамоглу подчеркнул, что никакая работа не выше потребностей граждан в мире, спокойствии, здравоохранении, возможности работать.

По итогам обработки 99% бюллетеней Имамоглу набирает 54,0% голосов, а его основной соперник, кандидат от Партии справедливости и развития Эрдогана Бинали Йылдырым — 45,1%, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган проголосовал на повторных выборах мэра Стамбула. По его мнению, явка будет высокой, так как «движение на дорогах плотное».