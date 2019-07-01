https://static.news.ru/photo/ec050e20-9c3a-11e9-90a3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Совместные учения Украины, Соединённых Штатов и нескольких стран НАТО были скорректированы после внезапного решения Москвы закрыть акваторию Чёрного моря в определённом районе.

Именно там должна была пройти операция, получившая название Sea Breeze, сообщается на сайте Государственной пограничной службы соседней страны.

По словам командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, такие изменения стали ещё одним вызовом, которому армейцы будут противодействовать. В настоящий момент в план манёвров внесены изменения, добавил он.

Ранее News.ru сообщал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко предложил новому главе государства Владимиру Зеленскому свою помощь, авторитет и связи. Он пояснил, что Киев пытаются оттеснить на «обочину мировой политики» и только ему удастся предотвратить это.