https://static.news.ru/photo/ddaa21b8-929d-11e9-9e3a-fa163e074e61_1024.jpg Винсент Ван Гог. Автопортрет Фото: Global Look Press

Револьвер Lefaucheux 25F калибра 7 мм, из которого предположительно застрелился художник Винсент Ван Гог, был продан на аукционе Drouot. Стартовая стоимость лота составила €40—60 тыс, а финальная — €162,5 тыс.

Подтвердить подлинность оружия не представляется возможным. Оно было обнаружено в коммуне Овер-сюр-Уаз, где и совершил самоубийство художник. Револьвер находился в земле от 50 до 80 лет и был исправен, когда попал в неё.

Этих доказательств оказалось достаточно для Музея Ван Гога в Амстердаме, который выставил пистолет на всеобщее обозрение в 2016 году, передаёт ТАСС .

Le revolver avec lequel Vinvent #VanGogh se serait donné la mort vient de partir pour 162 500 euros (avec frais) chez @auctionartparis pic.twitter.com/StnXniIl7O — Drouot (@Drouot) 19 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал, что рубашка, которую носил один из самых известных в истории бейсболистов Бейб Рут, продана на торгах в Нью-Йорке. Как сообщает аукционный дом Hunt Auctions, предмет одежды стоил покупателю $5,6 млн.