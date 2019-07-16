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Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку после скандала из-за дорогих обедов за счёт госбюджета. Соответствующее заявление чиновник направил премьеру страны Эдуарду Филиппу.

Политик пожаловался на «линчевание со стороны средств массовой информации». По словам главы ведомства, журналисты «прошлись» и по его семье тоже, передаёт телеканал France24 .

По предварительным данным, де Рюжи дал около десяти ужинов в резиденции спикеров в замке Лассэ. Гостей угощали лобстерами, вином из парламентских погребов по цене €500 (Mouton-Rotschild 2004 года) и €550 (Château Cheval-Blanc 2001 года). Кроме того, журналисты сообщили, что министр потратил €63 тысячи на ремонтные работы в служебных апартаментах и арендовал государственное жильё, хотя в нём не нуждался.

Ранее News.ru писал, что де Рюжи заявил о готовности возместить каждый незаконно потраченный евро, если официальная проверка выявит нарушения.