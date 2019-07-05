Команда нового украинского лидера Владимира Зеленского столкнулась с первым серьёзным конфликтом. Противоборствующими сторонами в нём стали руководитель Службы безопасности Иван Баканов и глава администрации президента Андрей Богдан.
Разногласия возникли из-за того, что врио начальника СБУ назначает заместителей без согласования с аппаратом главы государства, сообщает «
Зеленский назначил Баканова на высокий пост в Службе в мае. До этого тот возглавлял избирательный штаб в партии «Слуга народа».
Ранее, как писал News.ru, стало известно, что супруга Ивана Баканова является гражданкой России. Сейчас она оформляет украинское гражданство.