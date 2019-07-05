https://static.news.ru/photo/7f774a16-9f37-11e9-a7a9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/Global Look Press

Команда нового украинского лидера Владимира Зеленского столкнулась с первым серьёзным конфликтом. Противоборствующими сторонами в нём стали руководитель Службы безопасности Иван Баканов и глава администрации президента Андрей Богдан.

Разногласия возникли из-за того, что врио начальника СБУ назначает заместителей без согласования с аппаратом главы государства, сообщает « Украинская правда ». Помимо этого, Баканов противится реформированию вверенной ему структуры. В том числе пытается сохранить управление «К», задачей которого является борьба с коррупцией и организованной преступностью, вопреки намерению президентской администрации эти функции у СБУ изъять.

Зеленский назначил Баканова на высокий пост в Службе в мае. До этого тот возглавлял избирательный штаб в партии «Слуга народа».

Ранее, как писал News.ru, стало известно, что супруга Ивана Баканова является гражданкой России. Сейчас она оформляет украинское гражданство.