https://static.news.ru/photo/b60e9522-a7a5-11e9-bc78-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель Москвы Александр Эйсман отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу решения властей столицы включить в программу реновации дом в Свиблово. В здании находится его квартира, сообщил сотрудник Института права и публичной политики Григорий Вайпан. Он является представителем заявителя.

Мужчина добавил, что это первая претензия к руководству мегаполиса по данному вопросу, пишут « Известия ». Программу строительства утвердили в августе 2017 года. Согласно плану, предполагается снос больше пяти тысяч домов и переселение свыше миллиона жителей города.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что реновация в Москве не спровоцирует массовый приезд мигрантов в мегаполис. По словам градоначальника, новое жильё «достаточно дорогое», писал News.ru.