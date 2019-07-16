Житель Москвы Александр Эйсман отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу решения властей столицы включить в программу реновации дом в Свиблово. В здании находится его квартира, сообщил сотрудник Института права и публичной политики Григорий Вайпан. Он является представителем заявителя.
Мужчина добавил, что это первая претензия к руководству мегаполиса по данному вопросу, пишут «
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что реновация в Москве не спровоцирует массовый приезд мигрантов в мегаполис. По словам градоначальника, новое жильё «достаточно дорогое», писал News.ru.