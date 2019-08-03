Дата первого заседания нового состава Верховной рады пока не определена. Об этом сообщил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Однако он предположил, что это может состояться 24 августа либо в первых числах сентября.
По словам политика, после оглашения окончательных итогов досрочных выборов начнёт работать подготовительная группа, которая и вынесет решение, передаёт телеканал «
Тем временем в Центризбиркоме сообщили, что надеются подвести официальные итоги голосования до 5 августа. Сейчас там ждут уточнённых протоколов от окружных комиссий, в некоторых из них по решениям судов пересчитывают голоса.
Внеочередные парламентские выборы состоялись на Украине 21 июля. Как ранее писал News.ru, ЦИК признала избранным в Верховную раду 191 депутата.