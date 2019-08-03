https://static.news.ru/photo/06f19ab6-b5f2-11e9-af68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дата первого заседания нового состава Верховной рады пока не определена. Об этом сообщил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Однако он предположил, что это может состояться 24 августа либо в первых числах сентября.

По словам политика, после оглашения окончательных итогов досрочных выборов начнёт работать подготовительная группа, которая и вынесет решение, передаёт телеканал « 112 Украина ».

Тем временем в Центризбиркоме сообщили, что надеются подвести официальные итоги голосования до 5 августа. Сейчас там ждут уточнённых протоколов от окружных комиссий, в некоторых из них по решениям судов пересчитывают голоса.

Внеочередные парламентские выборы состоялись на Украине 21 июля. Как ранее писал News.ru, ЦИК признала избранным в Верховную раду 191 депутата.