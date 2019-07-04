https://static.news.ru/photo/43d82cb8-9e57-11e9-99eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.christies.com

Редкие издания книг времён Золотого века русской литературы будут выстелены на аукционе Christie's. Среди них первый вариант первой главы романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».

Оригинальный вариант этого произведения, отпечатанного в 1831-1832 годах, продавался лишь дважды. Лот был оценён в 70-90 тыс. фунтов стерлингов.

Торги пройдут девятого июля в Лондоне, всего на них будет выставлено больше 120 экземпляров различных раритетных изданий, сообщает сайт аукционного дома. Покупатели смогут приобрести произведения Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Николая Гоголя, Фёдора Достоевского и некоторых других писателей и поэтов.

Ранее News.ru писал, что бостонский аукцион RR Auction выставил на продажу спортивную одежду принцессы Дианы. Именно в этой толстовке с надписью на груди Fly Atlantic принцесса Уэльская ходила на каждую тренировку, чтобы не дать папарацци сделать новые фотографии с её занятий.