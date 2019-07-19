https://static.news.ru/photo/84cfe652-ab68-11e9-b68d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Igor Zehl/CTK/Global Look Press

Первое нарушение зафиксировано на ещё не начавшихся выборах в Верховную раду Украины. Члены избирательной комиссии в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки итоговых протоколов, в которые оставалось только вписать имя победителя выборов.

Фальсификацией отметились члены УИК № 624, которой предстоит работать в одной из городских школ, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook .

В момент, когда в школу прибыла следственно-оперативная группа Бахмутского отделения полиции, члены комиссии попытались скрыть следы своего преступления. Для этого они залили подписанные протоколы чернилами.

Начато уголовное производство по статье, предусматривающей наказание сроком от 7 до 10 лет заключения.

Ранее News.ru сообщал, что большинство украинцев готовы поддержать пропрезидентскую партию «Слуга народа». Реальная возможность преодолеть пятипроцентный проходной барьер в парламент есть также у пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Европейской солидарности» бывшего президента Петра Порошенко, «Батькивщины» Юлии Тимошенко, партии «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко и «Голоса» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.