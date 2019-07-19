Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов на Украине.
Согласно документу, власти Украины будут вести публичный регистр педофилов. К людям, которые совершат изнасилование несовершеннолетних до 14 лет, применят химическую кастрацию — преступнику введут препарат, снижающий сексуальную активность и желание, сообщает «
При этом уточняется, что кастрировать будут педофилов, которым на момент совершения преступления было не менее 18 и не более 65 лет.
На подобные меры власти Украины пошли в том числе из-за того, что за последние несколько месяцев в стране произошли два случая с изнасилованием детей.
Как ранее писал News.ru, вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления и кастрировать педофилов предложили в Госдуме РФ. По поводу таких суровых мер высказался член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.