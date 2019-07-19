https://static.news.ru/photo/c3d9c18c-aa56-11e9-9a60-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rolf Kremming/dpa/Global Look Press

Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов на Украине.

Согласно документу, власти Украины будут вести публичный регистр педофилов. К людям, которые совершат изнасилование несовершеннолетних до 14 лет, применят химическую кастрацию — преступнику введут препарат, снижающий сексуальную активность и желание, сообщает « 112 Украина ».

При этом уточняется, что кастрировать будут педофилов, которым на момент совершения преступления было не менее 18 и не более 65 лет.

На подобные меры власти Украины пошли в том числе из-за того, что за последние несколько месяцев в стране произошли два случая с изнасилованием детей.

Как ранее писал News.ru, вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления и кастрировать педофилов предложили в Госдуме РФ. По поводу таких суровых мер высказался член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.