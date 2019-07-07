https://static.news.ru/photo/ac0d0c7e-a0cb-11e9-8e23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Adrian Grycuk/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 pl

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полноценную работу с Россией после восстановления её полномочий, несмотря на то, что позиция организации по территориальной принадлежности Крыма не изменилась.

В течение пяти последних лет РФ и её парламент не участвовали в работе ПАСЕ. Мы все знаем, каковы причины этого кризиса — это противоправная аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины в 2014–2015 годах. Ассамблея выразила свою чёткую и ясную политическую позицию, которая не изменилась, — цитирует ТАСС председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Выступая на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге, Паскье добавила, что полномочия делегации РФ были восстановлены в полном объёме и теперь ПАСЕ рассчитывает на полноценное и всестороннее сотрудничество по всем направлениям.

Как ранее сообщал News.ru, 26 июня ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других стран.