Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате инцидента в архипелаге Туруку у острова Сейли в Финляндии. По данным финской береговой охраны, столкнулись парусная лодка и гоночная яхта.
Всего на борту двух судов находились восемь человек. Одним из пострадавших, получивших лёгкие травмы, оказался ребёнок.
Погода в момент столкновения была хорошей. Береговая охрана проводит расследование, передаёт
Ранее News.ru писал, что сухогруз потерял управление на реке Дон возле набережной Ростова-на-Дону. Судно врезалось в причал и повредило пришвартованный рядом учебно-тренировочный катер.