https://static.news.ru/photo/eada8554-b614-11e9-abe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: kallerna/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате инцидента в архипелаге Туруку у острова Сейли в Финляндии. По данным финской береговой охраны, столкнулись парусная лодка и гоночная яхта.

Всего на борту двух судов находились восемь человек. Одним из пострадавших, получивших лёгкие травмы, оказался ребёнок.

Погода в момент столкновения была хорошей. Береговая охрана проводит расследование, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что сухогруз потерял управление на реке Дон возле набережной Ростова-на-Дону. Судно врезалось в причал и повредило пришвартованный рядом учебно-тренировочный катер.