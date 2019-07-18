https://static.news.ru/photo/db574e8c-a985-11e9-ae87-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Парубий Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил о намерении созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, которое ранее потребовал президент страны Владимир Зеленский.

Ваше представление от 17 июля было оформлено не в соответствии с требованиями законодательства. Вчера я вежливо попросил вас исправить эту ошибку, а также предоставил аргументированное, развёрнутое и исчерпывающее юридическое обоснование, — написал председатель украинского парламента в Facebook.

Ранее News.ru сообщал, что спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался созывать 18 июля внеочередное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского. По словам председателя парламента, созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом.