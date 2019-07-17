https://static.news.ru/photo/e80a40f2-a8b9-11e9-82a6-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Парубий Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался созывать 18 июля внеочередное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в Facebook.

Созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом, — написал Парубий.

Ранее News.ru сообщал, что представители окружения президента Украины Владимира Зеленского не позволяют главе государства напрямую общаться с чиновниками страны. Как рассказал один из действующих министров, в администрации украинского лидера действуют несколько групп влияния. Они разнообразны, однако имеют общую цель — изолировать руководителя страны.