Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался созывать 18 июля внеочередное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в Facebook.
Созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом, — написал Парубий.
Ранее News.ru сообщал, что представители окружения президента Украины Владимира Зеленского не позволяют главе государства напрямую общаться с чиновниками страны. Как рассказал один из действующих министров, в администрации украинского лидера действуют несколько групп влияния. Они разнообразны, однако имеют общую цель — изолировать руководителя страны.