https://static.news.ru/photo/497f0cfa-aba3-11e9-9be1-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Парубий Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер Верховной рады Андрей Парубий смог проголосовать на внеочередных парламентских выборах только со второй попытки, так как выяснилось, что он оставил дома паспорт.

Когда председатель украинского парламента приехал на избирательный участок и захотел взять бюллетень, оказалось, что с собой у него нет паспорта. Парубий попросил помощника съездить домой и привезти документ, сообщает Пятый канал .

Внеочередные выборы в парламент Украины проходят 21 июля. Как ранее сообщал News.ru, часть избирательных участков в стране открылась с нарушениями. Из почти 30 тысяч участков 27 начали работу с опозданием. Задержки были связаны с исправлением ошибок в бюллетенях и передачей власти от старых избиркомов новым.

Кроме того, на выборах в Верховную раду Украины была зафиксирована первая попытка фальсификации. Члены избиркома в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки итоговых протоколов, в которые оставалось только вписать итоги голосования.