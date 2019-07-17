Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в YouTube о том, как его отговаривали звонить российскому лидеру Владимиру Путину.
Все, скажем так, партнёры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан, — заявил Зеленский.
Несмотря на предостережения, украинский президент позвонил российскому коллеге.
Как ранее сообщал News.ru, заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что новые переговоры главы государства с его российским коллегой Владимиром Путиным состоятся. При этом он отметил, что конкретная дата ещё не определена.