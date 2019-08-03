https://static.news.ru/photo/68655668-b5eb-11e9-9c23-fa163e074e61_660.jpg Богдан Ерёминко Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Будущий народный депутат от партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского Богдан Ярёменко намерен предложить изменения в уголовный кодекс страны. Речь идёт о введении ответственности за сепаратные переговоры с Россией без надлежащих полномочий.

Политик заявил, что партия выступает за сокращения влияния государства на разные сферы жизни общества, однако во внешней политике и обороне власти должны действовать чётко, жёстко и уверенно. При этом он отметил, что не знает, поддержат ли его коллеги, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что украинский музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук прокомментировал визит ряда политиков в Россию. По его словам, не уполномоченных государством переговорщиков необходимо лишать свободы на срок до 15 лет.